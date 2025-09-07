Haberler

Ceyhan’da Boğa Kuya Düştü, Kurtarıldı

CEYHAN’DA BİR BOĞA TUVALET KUYUSUNDAN KURTARILDI

Adana’nın Ceyhan ilçesinde tuvalet kuyusuna düşen bir boğa itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, bu olay ilçeye bağlı Çukurkamış Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, evin bahçesindeki tuvalet kuyusuna düşen boğayı gören çevredekiler, hemen 112 Acil Servis’i arayarak durumu bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, boğayı kurtarmak için hemen çalışmalara başladı. Vinç yardımıyla kısa bir süre içinde boğa, düştüğü tuvalet kuyusundan çıkarıldı. Boğanın sağlık durumu iyi olması sebebiyle, kurtarma işleminin ardından hayvan, sahibine teslim edildi.

