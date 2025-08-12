Ceyhan’da Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı

İNANILMAZ KURTARMA OPERASYONU

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir inek, otlama esnasında çamura saplandı ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İneklerden birinin çamura sıkıştığı bildirilince, itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye yöneldi. Çamurun içine gömülen hayvana halat bağlayarak, güvenli bir şekilde kurtarılması için çalışmalara başladı.

İtfaiye aracı kullanılarak çekilen inek, titiz bir çalışma sonucunda kurtarıldı ve sahibiyle buluşturuldu. Olay, ekiplerin etkin müdahalesiyle başarılı bir şekilde sonlandı.