Ceyhan’da Çocukları Koşarak Kurtardılar

ÇOCUKLARIN KURTARILMA ANI

Adana’nın Ceyhan Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelen bir olayda, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki çocuk, esnafın yardımıyla yara almadan kurtulmayı başardı. Ulus Mahallesi’nde oyun oynayan çocuklar, aniden sahipsiz köpekler tarafından kovalanmaya başladı. Olayı fark eden esnaf, hemen müdahale ederek sahipsiz köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sahipsiz köpekler tarafından kovalanan çocuklardan birinin araçların arasına sığındığı ve köpeklerin ona takibi sürdürdüğü görüldü. Bu sırada esnaf, çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Olay, esnafın hızlı müdahalesi sayesinde küçük çocuklar için tehlikeli bir duruma dönüşmeden sona erdi.