Ceyhan’da Damadın Babası Tarafından Vuruldu

ADANA’DAKİ SİLAHLI KAVGA

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından pompalı tüfekle vurulan damat, yaşamını yitirdi. Olay İstiklal Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti ve buradaki silahlı çatışma ile ilgili olarak bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

OLAYIN SEBEPLERİ VE GELİŞMELER

Gelen sağlık ekipleri, Berk Alkan’ın (25) boşanma aşamasındaki eşi C.A’nın (23) babası İ.A. (57) tarafından pompalı tüfekle hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmalar, Berk Alkan’ın 3 yaşındaki kızını görmek üzere eşi C.A’nın yanına gittiğini, burada çıkan tartışma sonrasında kayınbabası İ.A. tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Olayın ardından polis ekipleri, zanlı İ.A’yı gözaltına aldı.

CENAZE İŞLEMLERİ

Berk Alkan’ın cenazesinin, Ceyhan Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi. Bu trajik olay, bölgedeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getiriyor.