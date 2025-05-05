Ceyhan’da Dolu Yağışı Zarar Verdi

CEYHAN’DA DOLU YAĞIŞI TARIMA ZARAR VERDİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine büyük hasar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından ilçede saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, hızla doluya dönüştü. Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri, çiftçilerin endişelenmesine yol açtı.

ÇİFTÇİLERİN TEPKİLERİ

Şiddetli yağışı cep telefonuyla görüntüleyen bir kadın, “Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim” diye isyan etti. Yağış sonlandıktan sonra zarar tespit çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.