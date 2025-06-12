Ceyhan’da Fırın Ustası Vuruldu

CEYHAN’DA KATİL SALDIRISI

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 33 yaşındaki fırın ustası Barış Yılmaz’ın otomobiline binerken kar maskeli iki kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi olayı, gece saatlerinde Uğur Mumcu Bulvarı’nda gerçekleşti. Yılmaz, bir pastanede fırın ustası olarak çalışıyordu.

KURBANIN YARALANMASI VE KURTARILAMAMASI

Olay anında Yılmaz, 01 AGE 380 plakalı otomobiline binmek üzereyken yanına yaklaşan motosikletli, kar maskeli iki saldırgan tarafından şiddetli bir şekilde hedef alındı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz, yere düşünce, saldırganlar motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Barış Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Genç adamın cansız bedeni, gerekli otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

POLİSİN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMASI

Olayla ilgili yapmaya başlayan polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüphelilerin kimliklerine ulaştı ve F.Ü. ile A.A. olduklarını belirledi. Şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.