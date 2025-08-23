Ceyhan’da Grev 95 Gündür Devam Ediyor

GREVE GİDEN İŞÇİLERİN DURUMU DEVAM EDİYOR

Mersin’in Akdeniz ile Adana’nın Ceyhan ilçelerinde Tekfen Holding’e bağlı olan Toros Tarım fabrikalarında işçiler, 95 gündür devam eden bir grev sürecinde bulunuyor. İşçilerin, düşük ücrete karşı tepkilerini göstermek için 95 gün önce greve başladıkları öğreniliyor.

ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI SÜRÜYOR

Grev sürecinde işverenle Petrol-İş Sendikası arasında devam eden ücret anlaşmazlığı, işçilerin taleplerinin karşılanması için sürüyor. Ağır sanayide vardiyalı çalıştıklarını dile getiren işçiler, hak ettikleri ücretin verilmesini istiyor. İşçiler, “hak ettikleri ücreti alana kadar grevin süreceğini” belirtiyor.