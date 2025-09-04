Haberler

Ceyhan’da Kayınpeder Tüfekle Vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’nın Ceyhan ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Ceyhun Kent Evleri’nde meydana gelen olayda, Berk Alkan (25) kayınpederi tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Berk Alkan, boşanma sürecinde olduğu eşi C.A. ve 3 yaşındaki kızı ile birlikte ablasının yaşadığı eve gitti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Burada, kayınpeder İ.A. (57) henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle damadına pompalı tüfekle saldırdı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın şüphelisi olan kayınpeder, polis tarafından gözaltına alındı.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Alkan’ın cenazesi, önce Ceyhan Devlet Hastanesi morguna alınırken, sonrasında otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili detaylı inceleme çalışmaları devam ediyor.

