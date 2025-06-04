Ceyhan’da Kazada İki Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU İKİ CAN KAYBI

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Selver Sonkaya ve 1,5 yaşındaki oğlu Alparslan hayatlarını kaybetti. Bir diğer sürücü Ramazan Kemen ise ağır yaralandı. Kaza, Ceyhan-Kadirli kara yolunda saat 11.30 sıralarında gerçekleşti.

Ramazan Kemen’in yönetimindeki 01 DD 828 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya K.’nın kullandığı 01 VBR 36 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki otomobil de şarampole düştü. Kazada, sürücülerden Kemen ile yanındaki Selver Sonkaya ve bebeği Alparslan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Selver Sonkaya ve oğlu Alparslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ramazan Kemen’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SURÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sırasında ambulansta müdahale eden Ziya K. gözaltına alındı ve kazanın nedenlerine ilişkin soruşturma başlatıldı.