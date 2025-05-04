Ceyhan’da Köpekler Çocuğa Saldırdı

ÇOCUKLAR VE SOKAK KÖPEKLERİ ARASINDAKİ TEHLİKE

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Bu olay, 1 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Ceyhan’daki Ulus Mahallesi’nde gerçekleşti. Sokakta oyun oynayan bir çocuk, köpeklerin üzerine doğru gelmesiyle birlikte yolun karşısına geçerek kaçmaya başladı.

ESNAFTAN MÜDAHALE

Korkarak kaçan çocuğu gören esnaf, hemen tahta sopalarla yardıma koştu. Çocuğun üzerine doğru koşmaya devam eden köpekler, esnafın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Çocuğun köpeklerin saldırısından son anda kurtulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.