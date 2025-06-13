Ceyhan’da Operasyonda 10 Tutuklandı

CEYHAN’DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Adana’nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, organize suç örgütü çökertildi ve bu kapsamda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10’u tutuklandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Mayıs – 12 Haziran 2025 tarihleri arasında suç ve suçlularla mücadele amacıyla operasyonlar yapıldı.

YAYGIN FAALİYETLERİ İÇİN ADIMLAR ATILDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Ceyhan genelinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütü çökertildi. Operasyon sırasında, 20 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman, barkod, 4 adet kaşe, 70 cinsel içerikli ürün ile 140 dolu makaron ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Ayrıca, operasyonda 26 sahte tam altın, 1 sahte yarım altın, 54 sahte çeyrek altın, 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 1 çelik yelek ve 83 mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.