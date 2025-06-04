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Ceyhan’da Otomobil Kazasında İki Ölü

CEYHAN’DA TRAFİK KAZASI

Adana’nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda bir anne ve bebeği hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazanın gerçekleştiği Ceyhan-Kadirli kara yolunun hayvan pazarı mevkiinde, Ramazan Kement tarafından kullanılan 01 DD 828 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K’nın kullandığı 01 VBR 36 plakalı otomobil çarpıştı. Olayın bildirilmesinin ardından hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

KURBANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında yaralanan Ramazan Kement ile aynı araçta bulunan Selver Sonkaya ve 1,5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Ne yazık ki, yaralılardan Selver Sonkaya ile bebeği, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve bebeğinin cenazeleri daha sonra morga kaldırıldı. Kazanın sürücüsü Ziya K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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