Ceyhan’da Saldırı, Usta Hayatını Kaybetti

CEYHAN’DA TABANCALI SALDIRI

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, fırın ustası Barış Yılmaz (33), otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz iki kişinin kar maskesi takarak gerçekleştirdiği tabancalı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Uğur Mumcu Bulvarı’nda meydana geldi. Barış Yılmaz, bir pastanede fırın ustası olarak görev yapıyordu.

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR

İddialara göre, Yılmaz otomobiline bindiği esnada yanına yaklaşan motosikletli, kar maskeli iki kişi tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar olayın ardından motosikletle kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Olayın ardından şüphelileri yakalamak için polis ekipleri harekete geçti ve soruşturmayı sürdürüyor.