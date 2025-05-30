Ceyhan’da Şehmuz Atız Öldürüldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Şehmuz Atız, bulunduğu odada tabancayla başından vurulmuş bir vaziyette ölü olarak bulundu. Şehmuz Atız’ın cansız bedenine ilk ulaşan kişiler, eşi E.A. ve iki oğlu T.A. ile S.A. oldu. Olayın gerçekleştiği odada ise tabanca bulunamadı.

İLK BULGULAR VE YARDIM ÇAĞRISI

Olay, dün sabah saatlerinde Belediye Evleri Mahallesi’nde yaşandı. Üç çocuk babası Şehmuz Atız, sabah kahvaltıya kalkmadığı için eşi E.A., uyuduğu odaya gitti. Ancak kapının kilitli olduğunu fark edince, iddiaya göre komşusundan yardım istedi. Komşusunun kapıyı kırmasının ardından içeri giren E.A., eşini kanlar içinde başından vurulmuş bir şekilde buldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ararak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS İNCELEMELERİ VE GÖZALTI

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede Atız’ın vurulduğu odada kullanılan tabancayı bulamadı. Şehmuz Atız’ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu’na götürülerek otopsi işlemleri yapıldı. Eşinin yanı sıra oğulları T.A. ve zihinsel engelli olan S.A. soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olay sırasında ailenin kızının evde olmadığı öğrenildi. Anne ve iki oğlunun polis sorgusu devam ediyor.