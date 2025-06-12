Ceyhan’da Silahlı Saldırı, Bir Kişi Öldü

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRI OLAYI

Ceyhan ilçesinde 33 yaşındaki bir kişi, aracına binmek üzereyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda gerçekleşti.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİN ANONİM OLDUĞU BELİRLENDİ

Elde edilen bilgilere göre, fırında çalışan Barış Yılmaz, otomobiline yaklaşırken kimliği bilinmeyen maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Yılmaz ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans ile ilçedeki devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelilerini tespit edip yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.