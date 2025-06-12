Ceyhan’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

CEYHAN’DA SİLAHLI SALDIRI

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Barış Y. (34) Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda park halindeki 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği esnada motosikletli iki kişi tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtı. Barış Y, vücuduna isabet eden mermi yaralarıyla ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Barış Y, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme çalışmaları için sevk edilen polis ekipleri, atılan mermilere dair delil toplama işlemleri gerçekleştirdi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşların olayla ilgili bilgileri paylaşmaları istendi.