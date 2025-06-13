Ceyhan’da Suç Örgütü Çökertildi. 10 Şüpheli Tutuklandı

CEYHAN’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs – 12 Haziran 2025 tarihleri arasında ilçe genelinde suç ve suçlulara karşı mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Ceyhan’daki bir organize suç örgütü çökertildi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belgeler, barkod, 4 adet kaşe, 70 cinsel içerikli ürün ile 140 dolu makaron ele geçirildi. Ayrıca, toplamda 26 sahte tam altın, 1 sahte yarım altın, 54 sahte çeyrek altın, 7 adet tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 1 çelik yelek ve 83 mermi bulundu.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamasının ardından adliyeye sevk işlemi gerçekleştirildi. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, kalan diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.