Ceyhun Gülselam İzmir’de Antrenman Yapacak

CEYHUN GÜLSELAM AFYON KAMPINA KATILMADI

3’üncü Lig 4’üncü Grup temsilcisi Altay’da geçen sezon sakatlıkla mücadele eden ön libero Ceyhun Gülselam’ın, önceki gün başlayan Afyon kampına katılmadığı belirtildi. Yeni sezon öncesi topsuz antrenmanlara katılan deneyimli futbolcunun çalışmalarına İzmir’de devam edeceği bildiriliyor.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ceyhun’un tedavi süreci hala sürüyor ve bu sebeple ligin ilk haftalarında forma giyemeyeceği vurgulanıyor. Deneyimli futbolcunun takımla çalışmalara daha sonra başlayacağı, idman eksikliğini giderdikten sonra ligde de süre bulabileceği ifade ediliyor.

Kariyerinde ilk kez 3’üncü Lig’de mücadele edecek olan Ceyhun Gülselam, önceki sezonun ilk yarısında 30 Kasım’da İzmir’de oynanan İnegölspor maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayıp ameliyat olmuş ve o sezonu kapatmıştı.

Bakanlık, ‘Komşu Anne’ Projesi Eğitimlerine Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Komşu Anne' projesi ile çocukların korunmasını ve nitelikli bakıma erişimini arttırmayı amaçlıyor. Proje, evde birden fazla çocuğun bakımını destekleyecek.
Yılan, Antakya’da Doğaya Bırakıldı

Antakya'da bir evdeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı. Hane sakinleri, yılanı çıkaramadıkları için profesyonel yardım talep etti.

