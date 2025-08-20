Ceyhun Gülselam, İzmir’de çalışmalara devam ediyor

CEYHUN GÜLSELAM’A TEDBİRLİ DAVRANILIYOR

Geçen sezondan kalan sakatlığı sebebiyle Ceyhun Gülselam, tedbir amacıyla Altay’ın Afyon kampına katılmadı. Tecrübeli futbolcunun topsuz çalışmalarını İzmir’de devam ettirdiği öğrenildi. TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmekte.

AFYON KAMPI VE EKSİK OYUNCU

İzmir ekibi, üçüncü etap kamp çalışmaları için Afyon’a gitti. Ancak kadroda yalnızca 37 yaşındaki Ceyhun Gülselam’ın eksikliği dikkat çekti. Geçen sezon 30 Kasım’da İzmir’de İnegölspor’la oynanan karşılaşmada çapraz bağ sakatlığı yaşayan orta saha oyuncusu, yeni sezon itibarıyla topsuz çalışmalara başlamasına rağmen Afyon kampına dahil edilmedi.

İLK HAFTALARDA SAHADA YER ALAMAYACAK

Deneyimli oyuncunun hala tam olarak hazır olmadığı ve çalışmalarını İzmir’de sürdüreceği belirtildi. Tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Ceyhun Gülselam’ın ligin ilk haftalarını kaçırması olası gözüküyor. Orta saha oyuncusu, takımla birlikte çalışmalara başladıktan sonra Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu tarafından zamanla ilk 11’e alınacak. Ceyhun, bu sezon forma giydiğinde kariyerinde ilk kez 3. Lig’de mücadele etmiş olacak.