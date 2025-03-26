Ceyhun Kazancı’nın İstifasının Sebebi Ne?

NEDEN İSTİFA ETTİĞİNE DAİR BELİRGİN NEDENLER

Ceyhun Kazancı’nın istifasına dair en fazla dikkat çeken neden, TFF’nin Beşiktaş – Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönündeki kararı oldu. Önceki Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem Slavko Vincic’in görev alması, Beşiktaş cephesinin benzer bir talepte bulunmasına yol açtı. Bu durum, istifanın arka planını oluşturdu. Peki, Ceyhun Kazancı neden istifa etti?

DERRBİDE YAŞANAN KRİZİN HAKEM TERCİHİ ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜ

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilecek Beşiktaş – Galatasaray derbisi, hakem seçimindeki anlaşmazlıkla büyük bir krize dönüştü. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide yabancı hakem Slavko Vincic’in yönetimi, Beşiktaş cephesinin aynı uygulamanın kendi maçlarında da geçerli olması yönündeki talebini güçlendirdi. Bu talep, TFF yönetiminde içten tartışmalara neden oldu.

TFF yönetimi, Beşiktaş – Galatasaray derbisi için hangi hakemin atanacağı konusunu acil olarak toplantıda değerlendirdi. Yöneticilerin çoğunluğu yerli hakem tercihine destek verirken, son karar için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tam yetki verildi. Hacıosmanoğlu’nun yerli bir hakem atanmasına yönelik karar aldığı öğrenildi. Alınan bu karar, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ile yönetim arasındaki fikir ayrılığını daha da derinleştirdi. Kazancı, yabancı hakem uygulamasını savunarak, bu kararın kulüpler arasındaki adaleti ve eşitliği tehdit edebileceğini belirtti. Ancak, çoğunluğun görüşü doğrultusunda alınan karar sonrasında Kazancı istifa etmeye karar verdi.