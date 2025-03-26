Ceyhun Kazancı’nın Kariyer ve Görevleri

Ceyhun Kazancı’nın Kariyeri

Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Sportif Direktörlük görevi yapmış ve en son Türkiye Futbol Federasyonu’nda A Milli Takım’dan sorumlu başkan vekilliği gerçekleştirmiştir. Ceyhun Kazancı, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şu an 45 yaşındadır. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1998 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuş, ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim almıştır.

Kazancı, profesyonel kariyerine ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğuş, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi firmalarda çeşitli pozisyonlarda çalışarak başlamıştır. Spor yöneticiliği alanında ise Çaykur Rizespor’da Genel Sekreter olarak görev almış ve daha sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Genel Müdür ve Sportif Direktör olarak görev üstlenmiştir.

TFF’deki Görevi ve İstifası

22 Temmuz 2024 tarihinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak atanmıştır. Ancak, 26 Mart 2025 tarihinde Beşiktaş – Galatasaray derbisine yabancı hakem atanması ile ilgili yaşanan bir anlaşmazlık sonrasında TFF Başkan Vekilliği görevinden istifa etmiştir. Bu gelişmeler, Ceyhun Kazancı’nın spor kariyerindeki önemli dönüm noktalarını oluşturmaktadır.