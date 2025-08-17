Haberler

Ceylan, Açık Kapıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

YOLCULUK SIRASINDA ARAÇTAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

Aydın’ın Söke ilçesinde seyahat ettiği minibüsün kapısının açık olmasından dolayı araçtan düşen Ebe Ayşe Ceylan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Olay, Bağarası Mahallesi’nde geçtiğimiz gün gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ceylan, Söke 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından biri olarak S.K. yönetimindeki 09 M 2540 plakalı minibüsteydi. Minibüsten inmek amacıyla ayağa kalktığı sırada dengesini kaybeden Ceylan, seyir halindeki aracın açık kapısından düşerek ciddi yaralar aldı.

İLK MÜDAHALE HIZLA YAPILDI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bildirimin hemen ardından sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ve Ceylan’a hızlı bir şekilde ilk müdahale yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırılan Ceylan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ceylan’ın vefatı, ailesini, iş arkadaşlarını ve tüm sevenlerini derin bir üzüntüye soktu.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve sorumluların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Bu süreçte minibüs şoförü S.K.’nın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bilgisi alındı. Olayın detayları ve gerekli incelemeler sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Rica Apriyanti Evlendi, Eyüp Aslan

Endonezya'dan Trabzon'a gelen Rica Apriyanti, Eyüp Aslan ile lojistik sektöründe evlilik gerçekleştirdi. Nikah töreninde ailelerin katılımıyla duygusal anlar yaşandı.
Haberler

Kayseri’de “Gazze İçin Kermes” Düzenlendi

Kayseri'de gerçekleşen 'Gazze İçin Dayanışma Kermesi' kadınların hazırladığı yiyecekler ve hediyeliklerin satışına ev sahipliği yaptı. Elde edilen gelir, Gazze halkına ulaştırılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.