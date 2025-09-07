Ceylan Civelek, Düğününe Yakın İşten Çıkarıldı

Ceylan Civelek’in Düğünü Öncesindeki Haksız Çıkarma

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan SAG Hidrolik fabrikasında çalışan Ceylan Civelek, düğününe saatler kala ‘Kod 46’ gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bu durum, onun hayatının en mutlu günü olarak düşündüğü günde ona acı bir sürpriz olarak geldi. DİSK/Birleşik Metal-İş üyesi olan Civelek, işten çıkarıldığını duyduktan sonra gelinliğiyle fabrikasının önündeki direniş çadırına giderek işçi arkadaşlarının yanında yer aldı.

Üyelerine Yönelik Tazminatsız İşten Çıkarma

Birleşik Metal-İş Sendikası, SAG Hidrolik fabrikasında yaşanan tazminatsız işten çıkarmaları kabul etmeyeceklerini belirtirken, direnişin 26. günü fabrika önünde devam edeceklerini duyurdu. Sendika temsilcisi, “Hendek’te kurulu olan SAG Hidrolik fabrikası önünde örgütlendik. SAG Hidrolik çalışanları, anayasal haklarını kullanarak Birleşik Metal İş Sendikası’na üye oldular. Üye olduktan sonra sendika Bakanlıktan yetkisini aldı. İşveren, bu durumu hazmedemedi ve Ceylan Civelek’in düğününe saatler kala iş akdinin feshedildiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Hakkımı Bırakmayacağım

Ceylan Civelek, işten çıkarılmasına tepki olarak gelinliğiyle fabrika önüne gelerek, “Biz anayasal hakkımızı kullandık, DİSK’i tercih ettik. İşveren bizi gereksiz sebeplerle işten çıkardı. Ben bir kez bile tutanak yememiş bir insan değilim. Haksızlığa uğradım ve hakkımı aramak istiyorum” dedi. Ayrıca, gelin ve damat, kısa eylemlerinin ardından sendika temsilcilerinin takı hediyesiyle düğün salonuna gitmek üzere ayrıldılar.

Düğün Öncesinde Yaşanan Haksızlık

‘Kod 46’ işten çıkış kodu, “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” anlamına geliyor. Civelek’in yaşadığı bu durum, işten çıkan birçok çalışanın benzer haksızlıklarla karşılaştığını gözler önüne seriyor.