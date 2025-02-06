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Ceylan Ertem’in ‘Sana Rağmen’ Albümü

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GEÇMİŞ VE GELECEĞİ BULUŞTURAN BİR ALBÜM

Ceylan Ertem’in en yeni albümü “Sana Rağmen”, sanatçının tarzını ve müzik anlayışını detaylıca ortaya koyuyor. Bu 6’ncı stüdyo albümü, Türkiye’nin en etkileyici seslerinden bazılarını bir araya getiriyor. Sezen Aksu, Mabel Matiz, Cihan Mürtezaoğlu gibi öne çıkan isimler, Ertem’in müzikal yolculuğuna eşlik ediyor.

İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

“Sana Rağmen” albümü, geçmişle geleceği harmanlayan 20 şarkıdan oluşuyor ve iki bölüm halinde dinleyicilere sunuluyor. Bu eser, Ceylan Ertem’in müzikal kimliğini ve yorum gücünü gözler önüne seriyor, aynı zamanda dinleyicilere farklı duygu ve deneyimler sunmayı hedefliyor.

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