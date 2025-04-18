Ceylan, Güzelliği Ve Hayalleriyle Mücadele Ediyor

Ceylan, güzelliği ve gençliğiyle dolup taşan bir kadın olarak hayalleri peşinde koşmaktadır. Ancak yaşamı, işsiz ve kaba kocası Necmi’yle zorla evlendirildiği için zor bir döneme girmiştir. O, küçük oğlu Yusuf için bu duruma katlanmak zorundadır. Ceylan’ın gizlediği önemli bir sır vardır: Sağlık meslek yüksekokulunda gizlice okumakta ve mezun olduğunda bu zor hayattan kurtulmayı planlamaktadır. Tek destekçisi ise Necmi’nin yaşlı babası Veysi’dir.

Savaşçı ANNE

Ferhat, Ceylan’ın güzelliğinden ve cesaretinden etkilenir. Ancak kader, Ceylan’ı ciddi bir sınavla baş başa bırakır. Oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden bir organ mafyasının hedefi haline gelir. İşte o an, Ceylan artık yalnızca bir anne değil, intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir savaşçı olur. Bu karanlık yolda en büyük destekçisi Ferhat olacaktır. A. Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi Sevgi Yılmaz’a ait olan Sustalı Ceylan, erkek egemen bir dünyada kimliğini bulmaya ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan bir kadının destansı mücadelesini ele alıyor.

Destanı Yazan KADIN

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi tanınmış isimler yer alıyor. Sustalı Ceylan dizisini ATV ekranlarından izlemek mümkün. 22 yaşındaki Ceylan, rızası olmadan evlendiği işsiz kocası Necmi ile bir yaşam sürmektedir ve bu yaşamda en büyük destekçisi biricik oğlu Yusuf’tur. Ancak Yusuf büyük bir tehlike altındadır ve sakladığı sırlarla olgunlaşan genç bir adamdır.

Karanlık DÜNYA

Ceylan’ın hayatında, eşine sadık, başarılı bir iş adamı ve iki evlat babası olan Bekri ile olan dinamikleri de önemli bir yer tutar. Bekri’nin karanlık yüzü, onun 25 yıllık eşi olan Ceylan tarafından korunmaya çalışılmaktadır. Ceylan, kocasını ve çocuklarını korumak için her türlü fedakarlığı göze almaktadır. Bir de Bekri’nin kulübünde sahne alan ve onun uzatmalı sevgilisi olan Dilara vardır. Ceylan’ın kocası ise cehaletin verdiği cesaretle etrafına zarar vermekte ve Ceylan’ın oğlu, babası tarafından yaşadığı kötü olayların izini ömür boyu taşıyacaktır.

TOPLUMSAL GERÇEKLER

Sustalı Ceylan, kurgu bir hikâyeye dayanıyor olsa da, dizinin arkasında yatan toplumsal gerçekler oldukça çarpıcı. Ceylan Bilge karakteri üzerinden anlatılan olaylar, Türkiye’de sıkça yaşanan çocuk yaşta evlilikler ve kadına yönelik psikolojik, fiziksel baskılar gibi ciddi sorunlara dikkat çekiyor. Ceylan, hastanede ölüm kalım savaşı veren oğlu Yusuf’un böbreğini çalanları bulmaya yemin eder. Kader, oğlunu kurtarmak için ona bir fırsat sunar ama intikam ateşi yüreğinde yanmaktadır. Necmi’nin akıl oyunları sayesinde Ceylan, oğlunu kurtaran Ferhat’ın suçlu olduğuna inanır ve onu intikam için yüzleşmeye çağırır. Ferhat, Ceylan’ı masum olduğuna ikna edebilecek midir? Ceylan, yaşadıklarının acısıyla gerçeği öğrenebilecek midir?