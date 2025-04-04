Ceylan Hayalleriyle Genç Ve Güzel. Zorla Evlendirildi Necmi’ye. Sırrı Var: SMYO’da Okuyor

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Güzelliği ve gençliğiyle hayalleri olan Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi’ye, küçük oğlu Yusuf için katlanıyor. Ancak Ceylan’ın bir sırrı var: Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okuyor ve mezun olduğunda kaçmayı planlıyor.

CEYLAN’IN DESTEKÇİSİ VE FERHAT İLE KARŞILAŞMASI

Tek destekçisi, Necmi’nin yaşlı babası Veysi oluyor. Ferhat ise Ceylan’ın güzelliğine ve cesaretine kayıtsız kalamıyor. Fakat kader, Ceylan’ı daha zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden organ mafyasının eline düşüyor! İşte o an, Ceylan artık sadece bir anne değil, intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir savaşçı haline geliyor. Bu karanlık yolda en büyük destekçisi ise Ferhat olacak.

SUSTALI CEYLAN’IN YÖNETMENİ VE SENARYO YAZARI

A. Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Sevgi Yılmaz’a ait olan Sustalı Ceylan, erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan bir kadının destansı mücadelesini anlatıyor.

BAŞROLDELERDE SÜMEYYE AYDOĞAN VE BURAK YÖRÜK

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler yer alıyor.

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİ NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Sustalı Ceylan dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

SUSTALI CEYLAN 1. BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dizinin yayın hakları ATV’de olduğu için resmi yayın platformu üzerinden takip edilebilir. Canlı yayın ve bölüm tekrarları için ATV’nin resmi internet sitesini veya dijital platformlarını kontrol edebilirsiniz.