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Ceylan’ın Hayalleri Ve Sırrı Var

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU
A. Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın yazdığı Sustalı Ceylan, erkek egemen toplumda kendi kimliğini arayan ve hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının mücadelesini konu alıyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün yer aldığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

CEYLAN’IN HAYAT MÜCADELESİ VE GİZLİ PLANI
Genç ve güzel Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi’ye, küçük oğlu Yusuf için katlanıyor. Ancak Ceylan’ın kimsenin bilmediği bir sırrı var: Gizlice sağlık meslek yüksekokuluna gidiyor ve mezun olduğunda bu hayattan kaçmayı planlıyor. Tek destekçisi, Necmi’nin babası Veysi oluyor.

FERHAT’IN CEYLAN’A İLGİSİ VE YUSUF’UN BAŞINA GELENLER
Ferhat, Ceylan’ın güzelliğinden ve cesaretinden etkileniyor. Ancak kader, Ceylan’ı çok daha zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden organ mafyasının eline düşüyor. Bu olay, Ceylan’ı sadece bir anne olmaktan çıkarıp intikam ateşiyle yanan bir savaşçıya dönüştürüyor. Bu zorlu yolda en büyük desteği ise Ferhat’tan görüyor.

SUSTALI CEYLAN 1. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ
Sustalı Ceylan’ın ilk bölümünü ATV ekranlarından izleyebilirsiniz. Dizi, kadın mücadelesi, aile içi şiddet ve intikam temalarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Ceylan’ın hikayesi, birçok insanın yaşadığı zorluklara ışık tutuyor.

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