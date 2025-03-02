Son Dakika Haberler

Ceylan’ın İkonik Poza Yeni Versiyonu

ceylan-in-ikonik-poza-yeni-versiyonu

CEYLAN’IN YENİ POZ İLE GÜNDEME GELİŞİ

“Küçük Ceylan” olarak tanınan Türk halk müziği ve arabesk sanatçısı Ceylan, son paylaşımıyla magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti. İmaj değişiklikleri ve estetik operasyonlarıyla sıkça gündeme gelen Ceylan, yıllar önce verdiği meşhur yer sofrası pozunu yeniden canlandırdı.

PAYLAŞIMININ DETAYLARI

Instagram hesabında takipçileriyle buluşan Ceylan, “Caps’lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından. Herkese hayırlı sahurlar. Ben bacımla açılışı yaptım” ifadeleriyle yaptığı paylaşımı duyurdu. Ardından paylaştığı ikinci gönderide, eski ve yeni fotoğraflarını yan yana karşılaştırarak, “Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil kafa atmışım resmen.” dedi. Ceylan’ın ikonik pozunun bu yeni versiyonu, sosyal medyada yoğun bir ilgi gördü.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Emcelli Biberleri Toprakla Yeniden Buluştu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Emcelli Mahallesi'nde, yüzyıllardır süregelen biber yetiştirme geleneği devam ediyor. Emcelli biberleri, Ege Bölgesi'nde lezzetiyle tanınmakta.
Son Dakika Haberler

Ankara’da 2 Mart İftar Saati Kaçta?

Ankara'da 2 Mart 2025'teki iftar ve sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan İmsakiyesi'nde açıklandı. Detaylar için haberimizi takip edin.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.