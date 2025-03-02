Ceylan’ın İkonik Poza Yeni Versiyonu

CEYLAN’IN YENİ POZ İLE GÜNDEME GELİŞİ

“Küçük Ceylan” olarak tanınan Türk halk müziği ve arabesk sanatçısı Ceylan, son paylaşımıyla magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti. İmaj değişiklikleri ve estetik operasyonlarıyla sıkça gündeme gelen Ceylan, yıllar önce verdiği meşhur yer sofrası pozunu yeniden canlandırdı.

PAYLAŞIMININ DETAYLARI

Instagram hesabında takipçileriyle buluşan Ceylan, “Caps’lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından. Herkese hayırlı sahurlar. Ben bacımla açılışı yaptım” ifadeleriyle yaptığı paylaşımı duyurdu. Ardından paylaştığı ikinci gönderide, eski ve yeni fotoğraflarını yan yana karşılaştırarak, “Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil kafa atmışım resmen.” dedi. Ceylan’ın ikonik pozunun bu yeni versiyonu, sosyal medyada yoğun bir ilgi gördü.