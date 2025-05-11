Ceylan Karavil Park AVM, Anneler Günü

CEYLAN KARAVİL PARK AVM’DE ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Diyarbakır’da bulunan Ceylan Karavil Park AVM, düzenlediği çeşitli etkinliklerle Anneler Günü’nü özel bir şekilde kutladı. Bu alışveriş merkezi, sadece alışveriş ve eğlence değil, aynı zamanda kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

ÇOCUKLARDAN ŞAŞIRTAN SÜRPRİZLER

AVM yönetimi, Anneler Günü’nü çocuklar ve anneleri için hazırlanan etkinliklerle kutladı. Etkinlik kapsamında, çocuklar anneleri için yazdıkları şiirleri okuyarak onlara sürpriz yaptı. Bu anlamlı etkinlik, çocukların anneleri için ne kadar değerli olduklarını ifade etme fırsatını sundu.

OYUNLAR VE HEDİYELER

Etkinlik, çeşitli oyunların oynanmasıyla devam etti. Anneler, bu eğlenceli zaman diliminde keyifli anlar yaşarken, AVM yönetimi tarafından kendilerine özel hediyeler takdim edildi. Hem eğlenceli hem de duygusal anların yaşandığı bu günde anneler unutulmaz bir deneyim yaşadı.