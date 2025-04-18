Ceylan, Zorlu Evliliğinde Kaçmayı Planlıyor

CEYLAN’IN ZORLU YAŞAMI

Ceylan, güzelliği ve gençliği ile hayalleri olan bir kadın. Zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi’ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmak zorunda kalıyor. Ancak, Ceylan’ın gizli bir planı var: “Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumakta ve mezun olduğunda kaçmayı planlamaktadır.” Bu süreçte, tek destekçisi Necmi’nin yaşlı babası Veysi oluyor. Ceylan’ın hayatı, güzelliği ve cesareti ile dikkat çeken Ferhat ile kesişiyor. Fakat kader, onu daha zorlu bir sınavla yüzleştiriyor. Oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden organ mafyasının eline düşüyor ve bu durum Ceylan’ı aniden bir anne olmanın ötesinde intikam için yanıp tutuşan bir savaşçıya dönüştürüyor.

DİZİNİN ANLATIŞI

Sustalı Ceylan, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğinde, Sevgi Yılmaz’a ait olan bir hikaye ile ekranlara geliyor. “Sustalı Ceylan, erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan bir kadının destanı” olarak tanımlanıyor. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük paylaşıyor. Dizi oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu gibi usta isimler yer alıyor. Ceylan, sadece bir anne değil, aynı zamanda “intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir savaşçı” olma yolunda.

SOSYAL PROBLEMLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Ceylan’ın hikayesi, toplumsal gerçeklere ışık tutuyor. “Ceylan Bilge isimli karakter üzerinden anlatılan olaylar, özellikle Türkiye’de sıkça yaşanan çocuk yaşta evlilikler, kadına yönelik psikolojik ve fiziksel baskılar, toplumsal dışlanma gibi önemli sorunları” ele alıyor. Ceylan, “hastanede ölüm kalım savaşı veren biricik oğlu Yusuf’un böbreğini çalanları bulup bedelini ödetmek üzere yemin eder.” Ceylan, oğlunun sağlık durumu nedeniyle hayatının en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Necmi’nin akıl oyunları dolayısıyla Ferhat’ın suçlu olduğuna ikna oluyor. Bu da onu “intikam için Ferhat ile yüzleşmeye” yönlendiriyor. Ferhat, Ceylan’ı masum olduğuna ikna edebilecek mi?

CEYLAN’IN GÜÇLÜ KARAKTERİ

Ceylan, henüz 22 yaşında olmasına rağmen hayatına dair pek çok zorlukla karşı karşıya. Rızası olmadan evlendirildiği kocası Necmi, destek olamayan annesi ve istediği diplomasını alamaması gibi sebeplerle hayatında kayıplar yaşıyor. Tek dayanağı olan biricik oğlu Yusuf, büyük bir tehlike altında. Yusuf, “sakladığı sırlarla zamanından önce olgunlaşmış genç bir adam” olarak karşımıza çıkıyor. Bekri isimli karakter ise hikayede önemli bir yer tutuyor. Bekri, Türkiye’nin sayılı lojistik şirketlerinden birinin sahibi ve “eşine sadık, iki evlat babası” olarak sergilediği aydınlık yüzünün altında karanlık bir hayat sürüyor.

Ceylan, geçmişte yaşadığı acıların izini ömrü boyunca taşıyacak ve her ne olursa olsun, bir anne olarak oğlunu koruma içgüdüsü ile hareket edecek. Bu dram dolu hikaye, izleyicileri Ceylan’ın mücadelesine tanıklık etmeye çağırıyor.