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Ceylanlı Köyü’nde Yılan İzinleri Görüntülendi

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Hakkari’nin Ceylanlı Köyü yakınlarında bir yılanın başka bir yılanı yerken görüntülenmesi büyük ilgi çekti. Bugün sabah saatlerinde yaşanan bu olay, Hakkari merkeze 35 kilometre mesafedeki bölgede gerçekleşti.

Emin Noyan’IN ŞAŞIRTICI GÖRÜNTÜLERİ

Yedi kişilik arkadaş grubuyla doğa yürüyüşüne çıkan Emin Noyan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki bir yılanın bir metre uzunluğundaki başka bir yılanı yerken fark etti. Noyan, bu ilginç anları cep telefonuyla kaydederken, “İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz” dedi.

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