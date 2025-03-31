Ceylanpınar’da Ağaca Çarpan Araç Hurda Oldu

KAZA SONRASI OTOMOBİL HURDA HALİNE GELDİ

Ceylanpınar ilçesinde yaşanan trafik kazası, iki aracın birbirine çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada bir otomobil, yoldan savrularak bir ağaca çarptı ve hurdaya döndü. Olayda iki sürücü yaralandı.

TRAFİK KAZASININ DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, kaza Ceylanpınar-Viranşehir karayolu üzerinde gerçekleşti. H.H. tarafından kullanılan 11 AZ 202 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 34 SF 5898 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan 11 AZ 202 plakalı otomobil, ağaca çarparak hurda yığınına dönüştü. Yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine taşındı. Kazanın sebepleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.