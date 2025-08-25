Haberler

Ceylanpınar’da Çocuğa Araç Çarptı

OLAYIN BELİRTİLERİ

Olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Seydo Atilla Mahallesi’nde yaşandı. 3 yaşındaki Bahoz Ali İ., anne ve babasının yanına gelerek motosiklete binmek istemedi. Küçük çocuk, anne ve babasından kaçıp caddeye doğru koştu. Motosikletten inen anne ve baba, çocuğu yakalamak için peşinden koştu. Ancak çocuğa, trafik akışının olduğu Viranşehir Caddesi’ne çıktıktan sonra bir otomobil çarptı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öne çıkan detaylarda, anne ve babası olduğu öğrenilen iki kişi, motosiklete binmeye direnen çocuklarının yanına gelerek onu almaya çalışıyor. Küçük çocuğun caddede koşmaya başlamasıyla birlikte anne ve baba çocuğun peşinden koşuyor ama yola çıkmadan yakalamayı başaramıyor. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savruluyor.

ÇOCUĞUN DURUMU VE FİLLENEN YARDIM

Kaza sonrası, Bahoz Ali İ. Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak çocuğun durumu ağır olduğu gerekçesiyle ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. O sırada çocuğun yardımına koşan kişilerden biri olan Serhat Karav, “Çocuğun koştuğunu gördüm. Araç çarptı. Yaklaşık 10 metre sürükledi. Ben de hemen alıp hastaneye götürdüm” şeklinde bir açıklama yaptı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

