Ceylanpınar’da Çocuk Kanalda Boğuldu

CEYLANPINAR’DA TRAJİK OLAY

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, bir sulama kanalında akıntıya kapılan 16 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun cesedi bulundu. Olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre, Beşir Curuv (16) adlı genç sulama kanalına düştü ve akıntıya kapıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine jandarma, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda Curuv’un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

Turgutlu’da Kereste Yangını Çıktı

Turgutlu'daki kereste işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yok, ancak maddi kayıplar meydana geldi.
Kaza, Merve Sakat’ı vurdu

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu 11 yaşındaki Merve Sakat yaşamını yitirdi. Sürücü kaçtı, fakat daha sonra yakalandı.

