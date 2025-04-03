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Ceylanpınar’da Göçükte Kalan İşçiler Kurtarılıyor

CEYLANPINAR’DA GÖÇÜK OLAYI

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşanan bir olayda, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerden 3’ü yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar ise sürüyor. Olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Özel bir inşaat firması tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmaları esnasında, 4 işçi toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Olayın ilk anlarında ismi belirlenemeyen bir işçi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ardından, geri kalan 3 işçi için itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kurtarma çalışmalarında işçilerden Engin Ç. ve Kadir A., baygın halde kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı işçiler, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer işçi Halil K.’yı kurtarma çalışmaları ise hâlâ devam ediyor.

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