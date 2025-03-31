Ceylanpınar’da İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

CEYLANPINAR’DA TRAFİK KAZASI

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu ciddi bir kaza meydana geldi. Bu kazada ağaca çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucunda iki sürücü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Ceylanpınar-Viranşehir karayolu üzerinde yaşandı. H.H. idaresindeki 11 AZ 202 plakalı otomobil, M.Ç. yönetimindeki 34 SF 5898 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın ardından yoldan çıkan 11 AZ 202 plakalı otomobil, ağaca çarparak hurda yığını haline geldi. Yaralanan iki sürücü için hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.