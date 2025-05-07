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Ceylanpınar’da Koyun Otlatan Çoban Hayatını Kaybetti

Ceylanpınar’da Kaza Kurbanı Çoban

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, yol kenarında koyun otlatan çoban Mehmet Aksak (51), bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, gece saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gümüş Mahallesi çevresinde gerçekleşti.

Otomobil Şarampole Devrildi

Plakası belirlenemeyen Ahmet A. (28) tarafından kullanılan otomobil, yolun kenarında koyun otlatan Mehmet Aksak’a çarparak şarampole devrildi. Olayın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Aksak, ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Aksak, hayatını kaybetti.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazada yara almadan kurtulan sürücü Ahmet A., gözaltına alınırken, olayla ilgili gerekli bir soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerini artırmayı planlıyor.

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