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Ceylanpınar’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

CEYLANPINAR’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda silah kaçakçılığıyla ilişkilendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Vali Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede 3 farklı adrese operasyon düzenlediğini duyurdu.

ARAMLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen arama sonucunda 44 av tüfeği, bir tabanca, 20 kurusıkı tabanca ve 8 havalı tüfek bulundu. Vali Şıldak, yapılan operasyonun ciddiyetine dikkat çekerek, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

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