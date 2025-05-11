Ceylanpınar’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

CEYLANPINAR’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda silah kaçakçılığıyla ilişkilendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Vali Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede 3 farklı adrese operasyon düzenlediğini duyurdu.
ARAMLARDA ELE GEÇİRİLENLER
Gerçekleştirilen arama sonucunda 44 av tüfeği, bir tabanca, 20 kurusıkı tabanca ve 8 havalı tüfek bulundu. Vali Şıldak, yapılan operasyonun ciddiyetine dikkat çekerek, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.