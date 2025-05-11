Ceylanpınar’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

CEYLANPINAR’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 44 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçiriliyor. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınıyor.

EMNİYET EKİPLERİ OPERASYONA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ceylanpınar’daki 3 iş yeri ve 1 ikamette silah kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenliyor. Gerçekleştirilen aramalarda toplamda 44 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ile birlikte 20 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet havalı tüfek ele geçiriliyor.