Haberler

Ceylanpınar’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

CEYLANPINAR’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 44 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçiriliyor. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınıyor.

EMNİYET EKİPLERİ OPERASYONA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ceylanpınar’daki 3 iş yeri ve 1 ikamette silah kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenliyor. Gerçekleştirilen aramalarda toplamda 44 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ile birlikte 20 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet havalı tüfek ele geçiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Palandöken Dağı’nda Mor Laleler Açtı

Palandöken Dağı, ilkbahar aylarında açan mor ters laleleriyle göz kamaştırıyor. Bu endemik çiçekler, dağın manzarasını zenginleştirirken, fotoğraf severler için de ilgi odağı oluyor.
Haberler

Bakan Kurum: “Her Ev Huzura Kavuşacak”

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'taki depremzedeleri ziyaret ederek, destekleneceklerini ve inşaatlar tamamlanana kadar bölgede kalacaklarını belirtti. Ayrıca, ailelere hediyeler sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.