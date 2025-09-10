Ceylanpınar’da Trafik Kazasında 4 Yaralı

CEYLANPINAR’DA TRAFİK KAZASI

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Ceylanpınar ile Akçakale ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Celal A. tarafından kullanılan 63 ADZ 763 plakalı otomobil ile Mert S. tarafından seyredilen 35 AH 3940 plakalı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİLLER ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kazanın ardından kontrolden çıkan otomobiller şarampole devrildi. Olayda sürücüler Mert S. ve Celal A. ile birlikte Kıymet A. ve Selda Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.