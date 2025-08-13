Ceylanpınar’da Yangın Can Pazarı Yarattı

YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI

Ceylanpınar ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında, içeride kalanların kurtarılma mücadelesi dikkat çekti. Yangın, 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan 3’üncü katta, henüz belirlenemeyen bir neden dolayı çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLAR ÇATIDA MAHSUR KALDI

Yaşanan yangın sonucu, bazı vatandaşlar aşağı inmeyi başaramayarak binanın çatısına sığındı. Bina merdiven boşluğunu kaplayan yoğun dumandan etkilenerek yukarı çıkmak zorunda kalan kişilere, itfaiye ekipleri tarafından yardım edildi. Yangın sonrası hemen olay yerine intikal eden ekipler, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için harekete geçti.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALELER YAPILDI

İtfaiye ekipleri, yangının kaynağının olduğu evden, biri kadın diğeri çocuk olan 2 kişiyi başarıyla kurtardı. Ayrıca, üst katta mahsur kalan bebeğin durumu için de zamanla yarıştılar. Uzatılan merdiven sayesinde balkondan eve girerek bebeği sağ salim dışarı çıkardılar.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonucu dumandan etkilendiği belirlenen 2 çocuklu 3 kişi, olay yerinde ambulans içerisinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra, binanın çatısında mahsur kalanlar da güvenli bir şekilde aşağıya indirildi. Yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.