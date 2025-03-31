Ceylanpınar’da Yıldırım Anı Kaydedildi

YILDIRIM ÇARPMASI ANININ KAYDEDİLMESİ

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen olay, yıldırımın elektrik direğine çarpmasıyla dikkat çekti. Olay, Ceylanpınar’a bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde gerçekleşti. Gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Cuma Aytekin adlı bir vatandaş, cep telefonuyla yıldırımın elektrik direğine çarpma anını kaydetmeyi başardı.

MAHALLE SAKİNLERİ OLAYA ŞAHİT OLDU

Çarpma anında meydana gelen görüntüler, bu doğa olayının ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi. Cuma Aytekin, “Yağmur yağıyordu. Şimşekler çakınca hem yağmurun hem de şimşeklerin görüntüsünü çekmek için dışarıya çıktım. Kamerayı açınca şimşek çakmasının kaydını aldım” şeklinde konuştu. Olay anında dışarıda olan bir başka mahalle sakini, “Evde oturuyorduk. Büyük bir gürültü sesi geldi. Dışarı çıkıp baktığımda yıldırımın direğe çarptığını gördüm. Bayağı korktum ve olayın etkisinde kaldım” ifadelerini kullandı.