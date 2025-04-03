Ceylanpınar’daki Göçükten Son İşçi Kurtarıldı

CEYLANPINAR’DA GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması esnasında meydana gelen göçük sonucunda son işçi de kurtarıldı. Hastanede tedavi altında olan işçilerden 3’ünün durumunun ağır durumda olduğu bilgisi edinildi.

OLAYIN NEŞKETTIĞİ YER VE GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, toprak kaymasının meydana gelmesiyle göçük altında kaldı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir işçi, göçüğün yaşandığı ilk anlarda vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, diğer 3 işçi için bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

Kurtarma çalışmaları, iş makinelerinin de dahil olduğu bir operasyon kapsamında sürdürüldü. İşçilerden Engin Ç. ile Kadir A. baygın bir şekilde ekiplerce çıkarıldı ve sağlık arkadaşları tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma faaliyetleri sonunda Halil K. da ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Göçükten çıkarılan 4 işçiden 3’ünün durumu ağır olarak değerlendirilmekte. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.