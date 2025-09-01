Haberler

Ceylin Saraçoğlu, ABD’ye Gidiyor

ABD’DE EĞİTİM VE SPOR KARİYERİ

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor’un altyapısında görev yapan voleybolcu Ceylin Saraçoğlu, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etme kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Ceylin’in “2007 doğumlu altyapı sporcumuz Ceylin Saraçoğlu, voleybol kariyerine Amerika’da devam edecek.” ifadesiyle, onun yeni yolculuğuna vurgu yapıldı.

HAWAII HİLO ÜNİVERSİTESİ FORMASI

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ceylin’in 2025-26 sezonunda Hawaii Hilo Üniversitesi’nde forma giyeceğini belirterek, “Sporcumuzu tebrik ediyor, yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz.” cümlesiyle desteklerini dile getirdi. Ceylin’in ABD’deki bu yeni adımı, hem spor kariyeri hem de eğitimi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Hava Sıcaklığı Yüksek, Balık Avı İptal

Rize'de hava sıcaklıklarının artması sebebiyle palamut avı gerçekleşmedi. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ve mezgit gibi farklı balıkların yer aldığını açıkladı.
Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

