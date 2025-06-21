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Ceylin Taşkıran, evde eğitimle mezun oldu

SAĞLIK SORUNLARIYLA BAŞA ÇIKAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖRNEK BİR BAŞARI

Çorum’da, sağlık problemleri nedeniyle evde eğitim alan bir ortaokul öğrencisi başarılı bir şekilde mezun oldu. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliği sağlama ilkesiyle, sağlık sorunları bulunan öğrencileri evde eğitimle buluşturmaya devam ediyor. Bu öğrencilerden biri olan Ceylin Taşkıran, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi olarak evde eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

EĞİTİME ERİŞİMİN TEMEL GÖREVİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında, her öğrencinin eğitime erişimini sağlamanın en önemli görevleri olduğunu açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “Sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen özel çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmamaları için evde eğitim hizmeti sunuyoruz.” ifadesini kullandı. Çağlar, il genelinde evde eğitim hizmeti alan 21 öğrenci bulunduğunu ve 64 öğretmenin bu süreçte özveriyle çalıştığını belirtti.

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