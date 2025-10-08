Çeyrek Altın Fiyatları 9.600 TL’ye Yükseldi

ÇEYREK ALTINDAKİ SERT ARTISIN NEDENLERİ

Çeyrek altın fiyatları, bugün önemli bir yükseliş kaydederek gün içindeki artışını 425 TL olarak belirledi ve fiyatı 9.600 TL’ye tırmandı. Bu hızlı artışın arkasında, ons altının 4.000 dolar seviyesini aşması ile birlikte dolar/TL’deki yükseliş bulunuyor. Bu iki faktör, çeyrek altındaki fiyat değişiminde belirleyici oluyor.

YATIRIMCILAR İÇİN DİKKATE DEĞER GELİŞME

Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor. Yükselişin sürdüğü bu dönemde, çeyrek altın alım-satımı yapanlar için strateji geliştirmek gerektiği düşünülüyor. Altın yatırımcıları, bu fiyat dalgalanmalarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirebilir.

