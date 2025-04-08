Çeyrek Final Maçları Hangi Kanaldan?

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında yarın ve 9 Nisan Çarşamba günü toplamda dört karşılaşma gerçekleşiyor. Bu karşılaşmaların rövanşlarının ise 15-16 Nisan tarihlerinde oynanması planlanıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığı ise oldukça merak ediliyor.

MAÇLARIN YAYIN KANALLARI

Bugün saat 22.00’de Arsenal (İngiltere) ile Real Madrid (İspanya) karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma CBC Sport ve tabii Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Aynı saatte Bayern Münih (Almanya) ile Inter (İtalya) mücadelesi de olacak ve bu maç TRT Spor ile İçtimai TV kanallarında izlenebilecek.

Yarın saat 22.00’de bir diğer önemli karşılaşma olacak. Paris Saint-Germain (Fransa) ve Aston Villa (İngiltere) sahaya çıkacak. Bu maç da TRT 1 ve İçtimai TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Barcelona (İspanya) ile Borussia Dortmund (Almanya) arasında yapılacak olan mücadele de CBC Sport ve tabii Spor kanallarından izlenebilecek.