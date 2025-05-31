Çeyrek Final Müsabakaları Yarın Başlayacak

ÇEYREK FİNALLERDE İKİNCİ MAÇLAR YARIN OYNANACAK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off çeyrek finaline iki önemli maçla devam ediliyor. Çeyrek final serisinde Mersinspor ile Anadolu Efes ve Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka arasında yarın ikinci maçlar yapılacak.

MÜSABAKALARIN SAATLERİ BELLİ OLDU

Mersinspor-Anadolu Efes karşılaşması Servet Tazegül Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak. Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapılacak ve hava atışı saat 20.30’da gerçekleştirilecek. Anadolu Efes ve Beşiktaş, serileri 1-0 önde sürdürerek yarı finale yükselebilmek için mücadele edecek. Bu eşleşmelerde turu geçen takımlar, yarı finalde karşı karşıya gelecek.