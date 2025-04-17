Çeyrek Final Tamamlandı, Inter Ve Arsenal İlerledi

ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI NETLEŞTİ

Uefa Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final etabı tamamlandı. Devler Ligi’nde yarı finale kalan takımlar kesinleşirken, son şampiyon Real Madrid, bu sezon turnuvaya çeyrek finalde veda ediyor.

INTER’İN TARİHİ GECESİ

İtalyan ekibi Inter, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih’i konuk etti. Guiseppe Meazza Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 52. dakikada Harry Kane’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez’le beraberliği sağlarken, 61. dakikada Benjamin Pavard’ın kafa golüyle skoru 2-1’e getirdi. Bayern Münih, 76. dakikada Eric Dier ile skorda dengeyi sağladı: 2-2. Kalan bölümde skoru koruyarak turu geçen İtalya temsilcisi, yarı finalde Barcelona ile karşılaşacak.

ARSENAL’İN KAZANDIĞI ZOR MAÇ

Gecenin diğer rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, İspanya’nın Real Madrid takımına konuk oldu. Santiago Bernabeu’da gerçekleştirilen karşılaşmanın 13. dakikasında Arsenal oyuncusu Bukayo Saka’nın kullandığı penaltıyı Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois kurtardı. Maçın 65. dakikasında Saka, Londra ekibini öne geçiren golü kaydetti; ancak Real Madrid’in yanıtı gecikmedi ve 67. dakikada Vinicius Junior, maça eşitlik getiren golü attı. Arsenal, 90+3 dakikada Gabriel Martinelli’nin golüyle bir kez daha öne geçti. Karşılaşma, 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Geri kalan bölümde gol olmayınca, Arsenal ilk maçı da 3-0 alarak adını son 4 takım arasına yazdırdı. Arsenal, yarı finalde Paris Saint-Germain ile mücadele edecek.

YARI FİNAL Tarihleri

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan tarihleri arasında, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs’da Allianz Arena’da gerçekleştirilecek.