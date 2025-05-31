Ceza Adaleti, Toplumun Vicdanıyla Sağlanır

TBMM ADALLET KOMİSYONU GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

TBMM Adalet Komisyonu, ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmeye başladı. Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel’in başkanlığında toplandı. Yüksel, kanun teklifi hakkında, “Ceza adaleti, yalnızca mevzuatın uygulanmasıyla değil; aynı zamanda toplumun vicdanında karşılık bulmasıyla sağlanır. Kamu vicdanı en şaşmaz adalet terazisidir. Suç ve suçluyla mücadelede; adil, ölçülü ve insan onurunu esas alan bir yaklaşım, hukuk devletinin en temel gereğidir. Ceza adaleti sisteminin bir amacı ödeticilik ve caydırıcılık olsa da esas amacı uslandırıcılık, yani hükümlüyü rehabilite ediciliktir. Ceza adalet sistemi yalnızca faillerin cezalandırılmasını değil, aynı zamanda mağdurun korunmasını, toplumun huzurunu sağlamayı ve gelecekte benzer fiillerin önlenmesini de hedefler. Etkin ve adil bir ceza sistemi, toplumun hukuka olan inancını pekiştirir,” diye belirtti.

ETKİN CEZA SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Yüksel, etkin bir ceza infaz sisteminin uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Etkin bir ceza infaz sistemi toplumun suç ve suçlulardan korunması ile hükümlülerin yeniden suç işlemesini önler, rehabilitasyon süreçlerini güçlendirir ve onların topluma yeniden kazandırılmalarını sağlar. Cezayı hakkıyla infaz etmek, adaleti layıkıyla hayata geçirmek demektir. Tüm dünyada cezalandırıcı anlayıştan, insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici adalet anlayışına doğru bir dönüşüm yaşanmaktadır,” dedi. Yüksel, komisyonun son yıllarda hukuk sisteminin güçlenmesi adına önemli reformlar hayata geçirdiğini belirtti. Bugün görüşülecek kanun teklifinin de 2025 yılında yayımlanan 4’üncü Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını aktardı.

HUKUKUN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Kanun teklifinin 30 maddeden oluştuğunu belirten AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, “Teklifte infaz adaletinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, trafik düzenini bozan eylemlerle etkin mücadele ve toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yer almakta,” ifadelerini kullandı. Kırcalı ayrıca, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Teklif ile hükümlülerin yeniden suç işleme risklerinin azaltılması, sosyal hayata hazırlanmalarına imkan sağlanması ve tahliye şartlarına uyumlarının kolaylaştırılması hedeflenmektedir,” dedi.

CHP’DEN TEPKİLER GELİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin geri çekilmesini talep ederek, “Birçok açıdan Anayasa’ya aykırı bir kanun teklifi ile karşı karşıyayız. Adalet Komisyonu’nda ceza adaletinin uygulanmasını konuşacağız. Buradaki durum, tam bir düşman ceza hukuku uygulamasıdır. İstanbul Başsavcılığı, maalesef talimatla hareket etmektedir,” dedi. Emir, yolsuzluk soruşturmalarında somut delillerin bulunması gerektiğini belirtti.

HIZLI KANUN YAPMA TEKNİĞİ ELEŞTİRİLDİ

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de, teklifin görüştüğü bir süreçte, “Görünen o ki oldukça hızlı bir kanun yapma tekniğine bir kez daha şahitlik ediyoruz,” diyerek, bazı maddelerin Anayasa’ya aykırılığının altını çizdi. Komisyon üyeleri, teklifin kapsamı üzerine görüşmelere devam ediyor.